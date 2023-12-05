مؤتمر لذوي الهمم في كفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم نادي الإرادة والتحدي في محافظة كفر الشيخ مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «إحنا معاك.. كمل حلمنا»، وذلك بمشاركة المئات من ذوي الهمم، والصم والبكم، واتحاد شباب كفر الشيخ.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

وقال وائل عبد القوي، رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي، خلال كلمته بالمؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أعظم شرف، وأن انتخاب ذوي الهمم للرئيس السيسي، هو رد الجميل لما قدم الكثير من العطاء لمصر، ولذوي الهمم في شتى المجالات.

العهد الذهبي لذوي الهمم

وأشار حسام حواش، عضو اتحاد شباب كفر الشيخ، خلال المؤتمر، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي، سواء اجتماعياً أو رياضياً، مضيفا «نعم نحبك، وانتخابك رد جميل وعرفان».

وحضر المؤتمر عدد كبير من ذوي الهمم، والصم والبكم ، وعدد من الأبطال الرياضيين، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد زمارة، مدير عام نادي الإرادة والتحدي بالإقليم، ومحمد شنح رئيس اللجان المركزية لذوي الهمم، بتحالف شباب كفر الشيخ.