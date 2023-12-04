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محمود حافظ يدعو جمهوره للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب:

بسمة شطا
06:46 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الفنان محمود حافظ

الفنان محمود حافظ

حرص الفنان محمود حافظ، على دعوة جمهوره للنزول إلى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

محمود حافظ يدعو جمهوره للتصويت في الانتخابات 

وقال الفنان محمود حافظ في الفيديو: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انزل وشارك، وعبر عن رأيك، صوتك مهم، وبلدك أمانة، معادنا الأحد إن شاء الله 10 ديسمبر».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتمتد على مدار ثلاثة أيام حتى يوم 12 ديسمبر.

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