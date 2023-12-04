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أحد علماء الأزهر: لا يجوز خطبة الأرملة أو المطلقة خلال فترة العدة

كتب:

شروق مراد
07:11 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الشيخ أبواليزيد سلامة

الشيخ أبواليزيد سلامة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة؟.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «فترة العدة هي هدنة وراحة وضعتها الشريعة الإسلامية للمرأة، وبالتالي لا يجوز أن تتزوج المرأة خلالها، وبالتالي لا يجوز أن يخطبها أحد خلالها، وهذا أمر قرآني ومتفق عليه من جمهور العلماء».

لا يجوز خطبة المرأة إلا بعد انتهاء عدتها

وتابع: «لا يجوز أن يصرح لها أو يلمح لها في حال طلاقها طلاقا رجعيا، يعني طلقها طلقة واحدة وهي لسه في فترة العدة، وبالتالي لا يجوز خطبتها إلا بعد انتهاء عدتها، لو أرملة يجوز التلميح لها بالزواج خلال فترة العدة لكن ليس التصريح بالخطبة بشكل واضح».

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بقلم شروق مراد