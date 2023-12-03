«الداخلية» تدعم المرأة المعيلة في إطار حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»

تواصل وزارة الداخلية، تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (الجيزة – المنيا – مطروح – بورسعيد – أسوان – البحر الأحمر – أسيوط).

جاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع، ومساهمتها في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة حملة الـ(16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة)، وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان).

ويأتي ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

وتضمنت المساعدات العينية التي تم توزيعها على السيدات المعيلات، مواد غذائية، وأدوات منزلية، وملابس، ومستلزمات أطفال، ومبالغ مالية. وقد حرصت وزارة الداخلية على اختيار السيدات المستحقات للدعم من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم المرأة المعيلة، وتوفير سبل العيش الكريم لها، وحماية حقوقها، وتعزيز دورها في المجتمع.