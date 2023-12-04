حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية

أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح عبد الفتاح السيسي يؤمن إيمانًا كاملًا بالمواطنة وبالحقوق المتكافئة للمصريين جميعًا، ويحرص سنويًا على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف ممثلو الحملة بمحافظة الإسماعيلية، في بيان، خلال زيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، أن المرشح عبد الفتاح السيسي زار 10 مرات الكنيسة لنشر رسالة السلام والمحبة انعكاسًا لرؤية الأقباط بأنهم عنصر أصيل في المكون المصري تقديرًا لهم.

ومثّل وفد الهيئة بالمحافظة خلال اللقاء، أكرم الشافعي وأحمد نصرالله ومجدي زايد وصقر محمد صقر ومحمود الشحات موندين ومحمد جمال شلبي معبرين، عن تقديرهم العميق للدور الوطني العظيم للكنيسة في نجاح ثورة 30 يونيو.

حملة السيسي: الكنيسة اتخذت موقفا واضحا في الدفاع عن الوطن

وقال ممثلو الحملة الانتخابية خلال زيارتهم، إن الكنيسة اتخذت موقفًا واضحًا في الدفاع عن الوطن، وبث روح الوحدة ومحاربة الاستقطاب، واستعادة روح الوطن الذي سُرق، مساهمة في تثبيت أركان الدولة واستقراراها.

وأكد ممثلو الحملة خلال نقاشهم على تصريحات قداسة البابا المنحازة دائمًا للوطن داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الدور المهم الذي تقوم به الكنيسة في تنمية المجتمع والتركيز على النشء وبناء الإنسان وخاصة تطوير مهارات الشباب.

مطرانية الإسماعيلية: الدولة تسير بشكل قوي في تحقيق المساواة

وأكد ممثلو المطرانية أن الدولة المصرية تتجه بصورة قوية نحو تحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموي الذي يدفع الدولة إلى الأمام، مثمنين دور القيادة السياسية وكافة الجهات الحكومية في مصر.

وأشاد ممثلو المطرانية بالإنجازات البارزة التي تحققت في جميع المجالات وفي جميع أنحاء مصر، ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم في قطاع الصحة والجهود المبذولة في القضاء تمامًا على الالتهاب الكبدي فيروس «سي».