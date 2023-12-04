افتتاح مركز تنمية مهارات ذوي الهمم بمدرسة التربية الفكرية في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، افتتاح مركز تنمية مهارات ذوي الهمم في المدرسة الفكرية بكوم النور في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، ويعتبر أول مركز تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي وتعديل سلوك بالمحافظة.

افتتاح مركز تنمية مهارات ذوي الهمم بالدقهلية

وأشار «شعبان» في بيان له، إلى أنّ الافتتاح بمحافظة الدقهلية، جاء انطلاقًا من المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «قادرون باختلاف» بنسخته الرابعة في ديسمبر الماضي، ووجه فيه، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني والجهات المعنية كافة، بضرورة اختيار مدربين ذو خبرة عالية تؤهل الرفقاء للعمل مع ذوي الهمم والاهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنميه مهارات ذوي الهمم.

وجرى افتتاح مدينة الألعاب الترفيهية للطلاب، وتجديد البنية التحتية للمدارس والمكتبة الذكية، التي تعد أول مكتبة ذكية بالتربية الخاصة، وأكد «شعبان» دور أسر وأهالي ذوي الهمم في دعم أبنائهم ومساندتهم في الحياة.

تقييمات للأطفال ومقابلات لأولياء الأمور

وأشار هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى تقديم الخدمات كافة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أنّ افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بالمدرسة، جاء من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لذوي الهمم على مستوى يليق بهم، وعمل تقييمات للأطفال ومقابلات لأولياء الأمور، وتقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك واختبارات الذكاء.