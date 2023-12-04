تحرير 31 محضرا ضد تجار سجائر وبدالي تموين ببني سويف

أكد المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، تحرير عدة محاضر ضد تجار السجائر بقرى ومدن المحافظة، وذلك على مدار الأسبوع المنقضي، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرا ضد بدالي التموين.

تحرير 20 محضرا تموينيا ضد تجار السجائر

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مديرية التموين في بني سويف شنت عدة حملات متنوعة على محلات وأكشاك السجائر خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 20 محضرا لتجار السجائر للامتناع عن بيع السجائر للمستهلكين بغرض احتكارها.

تحرير 11 محضر ضد بدالي التموين

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا ضد بدالي التموين، خلال نفس الفترة لوجود عدد من المخالفات، بينها تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تكثيف الحملات التموينية في بني سويف

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.