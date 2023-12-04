إطلاق قوافل علاجية يومية للرمد بقرى بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق قوافل علاجية للرمد، على مستوى قرى المحافظة، بداية من غد الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الخدمة الطبية والعلاجية، والتي تدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات.

محافظ بني سويف يستعرض آلية تنفيذ القوافل الطبية

وناقش محافظ بني سويف، تقريرًا تقدم به الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استعراض خلاله آلية تنفيذ القوافل الطبية والبرنامج الزمني.

آلية تنفيذ قوافل الرمد العلاجية بقرى بني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أنه سيتم دعم القوافل العلاجية «رمد» بأخصائيين من مستشفى الرمد، وسيتم تنفيذها بالوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أنها ستنطلق غدًا بقرية بهبشين، ثم تليها في اليوم الثاني بالوحدة الصحية بقرية باها ثم يليها قرية إهوة، الحاجر، بني عدي، إهناسيا الخضراء، وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

الإعلان عن أماكن القوافل أسبوعيًا

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن القوافل أسبوعيًا، وفقًا للبرنامج المعد، حيث سيتم الكشف وتوفير العلاج بالمجان، وإحالة الحالات التي تستدعي عمليات جراحية لمستشفى الرمد ببني سويف لاتخاذ اللازم.