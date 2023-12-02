تحرير 110 مخالفات تموينية لمخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة بقرى ومدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات، على مدار الأسبوع الماضي.

110 محاضر تموينية ضد مخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مديرية التموين في بني سويف شنت عدة حملات متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 110 محاضر تموينية بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية في بني سويف

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 15 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 18 محضرا للتصرف في 592 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو .

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.