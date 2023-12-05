تكريم عدد من طلاب «سياحة الإسكندرية» لمشاركتهم في أعمال تطوعية

استقبلت عزة سعد، رئيس حي وسط، طلاب الدفعة الأولى بكلية السياحة والفنادق جامعه الإسكندرية، بحضور المهندسة إيمان إبراهيم مساعد رئيس الحي، وذلك لمشاركتهم في أعمال تطوعية بحي وسط.

دور فريق المتطوعين

وقالت عزة سعد رئيس حي وسط أنها حثت الشباب أثناء اللقاء علي المشاركة والتطوع بالمجالات الإجتماعية والأنشطة المختلفة التي تعزز الشعور بالإنتماء وتوضيح دور فريق شباب المتطوعين من طلاب المدارس تزامنا مع اليوم العالمى للتطوع والقاء الضوء على مراحل تطوير الميادين، كما تم التأكيد علي أهمية نشر الوعي بالحفاظ علي المشاريع القومية التي تم الانتهاء من تطويرها.

رفع وعي الشباب

وأضافت سعد، أنه تم تكريم شباب التطوع لحي وسط نظرا لجهودهم ومشاركتهم لما تم تنفيذه بأعمال التطوير ومناقشة المقترحات لدخول بعض الميادين بنطاق الحي حيز التطوير، جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة برفع وعي الشباب بالمشاريع الاستراتيجية وأهميتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.