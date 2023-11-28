حي وسط الإسكندرية يطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي بدأ فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، لنشر التوعية وعلاج أسباب العنف، وذلك في ظل اهتمام الدولة، بتوفير حياة كريمة وتمكين النساء.

حملة مناهضة العنف

وأضافت «سعد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة جاءت بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص ومع مركز معلومات التنمية المحلية وبالتنسيق مع إدارة وسط الطبية وبمشاركة الرائدات الريفيات، وتم عقد ندوة لأهالي منطقه الحضرة الجديدة عن هذه القضية.

تأثير العنف على المرأة

وتابعت أن الندوة تناولت توضيح الآثار السلبية الناتجة عن العنف ضد المرأة باختلاف الحالات الاجتماعية، بداية من المعاملات الزوجية الخاطئة وتأثيرها على الأبناء والتوعية بخطورة زواج القاصرات وضرورة الامتناع عن ظاهرة ختان الإناث، والتي تعد من الظواهر التي تؤدي إلى سوء الحالة النفسية للإناث، كما تم شرح وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها، لافتة إلى أن فعاليات الحملة مستمرة حتى نهاية ديسمبر 2023.