لحظة سقوط شظايا صواريخ بمستعمرة «كريات شمونة» قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، سقوط شظايا صواريخ في عدة أماكن في مستعمرة «كريات شمونة»، في شمال فلسطين المحتلة بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، ما تسبب في أضرار بموقع واحد على الأقل، بحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين.

وذكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء سقوط شظايا الصواريخ، في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة «هآرتس» فيديو يُوثق لحظة سقوط شظايا الصواريخ على مناطق في مستعمرة «كريات شمونة».

IDF says it attacked a Hezbollah weapons warehouse in Lebanese territory in response to mortar fire at IDF outpost. Additional launches detected from Lebanon towards Tel Hai, Kiryat Shmona, and Shetula area, IDF attacked sources of shooting and fired artillery at areas in… pic.twitter.com/XKZYdTsCyN