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لحظة سقوط شظايا صواريخ بمستعمرة «كريات شمونة» قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:43 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جندي إسرائيلي - أرشيفية

جندي إسرائيلي - أرشيفية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، سقوط شظايا صواريخ في عدة أماكن في مستعمرة «كريات شمونة»، في شمال فلسطين المحتلة بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، ما تسبب في أضرار بموقع واحد على الأقل، بحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين.

لحظة سقوط شظايا صواريخ قرب الحدود اللبنانية

وذكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء سقوط شظايا الصواريخ، في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة «هآرتس» فيديو يُوثق لحظة سقوط شظايا الصواريخ على مناطق في مستعمرة «كريات شمونة».

وفى وقت سابق، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مستعمرة «كريات شمونة» وفي محيطها.

وقال جيش الاحتلال إنه رد على ذلك بضرب مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني، بالقرب من «عرب العرامشة»، وهي قرية بدوية في الجليل الغربي.

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