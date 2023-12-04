حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد لقاء مع لجنة الشؤون الصحية بالشعب الجمهوري

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشؤون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، رحب فيها بالحضور من لجنة الشؤون الصحية، مشيرًا إلى أنّ اللجنة سيكون لها دورًا في الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقي لجان وأمانات الحزب، لاسيما أنهم سيكونون حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه، أوضح اللواء أبو هميلة، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، التي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تعقدها حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات على مدار فترة الدعاية الانتخابية، حتى الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.