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اقرأ في عدد الوطن غدا.. «السيسي» يشهد افتتاح «إيديكس 2023» بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والعالمية

كتب:

أحمد العانوسي
07:48 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
عدد الوطن غدًا

عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المنتجات الدفاعية والعسكرية المصرية تُبهر العالم.. تاريخ من «الإرادة والتحدي» «السيسي» يشهد افتتاح «إيديكس 2023» بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والعالمية

- «الوطنية للانتخابات»: انتهاء فرز صناديق الخارج.. وإقبال على التصويت

-  «الهيئة»: السفارات والقنصليات التزمت بمنع الدعاية في محيط المقار

- سفير روسيا: مصر جاءت وبعدها التاريخ

الصفحة الثانية

- الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية.. تاريخ من «الإرادة والتحدي»

- «السيسي» يفتتح «إيديكس 2023» بمشاركة واسعة للشركات

- الرئيس يتفقد أول راجمة صواريخ بمصر «رعد 200».. ويشهد تدشين الفرقاطة «الجبار» من طراز «ميكو A200» مصرية الصنع 100%

- وزير الدفاع: امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام

- الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدَّرات هذه الأمة.. والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدا عسكريا غير محسوب

- خبراء: «مصر الدولي للصناعات الدفاعية» لا يقل عن أكبر المعارض العسكرية في العالم

الصفحة الثالثة

- رئيس «العربية للتصنيع»: حدث عالمي.. وملتقى لكبرى الشركات العالمية

-  اللواء مختار عبداللطيف: حريصون على التعاون لتوطين الصناعة.. ونعمل في إنتاج المدرعات والصواريخ والطائرات.. وتقديم الدعم الفني في العديد من الصناعات

- اتفاق «مصري - سعودي» على الشراكة في الصناعات العسكرية بين البلدين

- نواب وسياسيون: المعرض جسر عبور المنتجات العسكرية المصرية إلى العالم

-  وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون لنقل التكنولوجيا الحديثة والتكامل بين الجانبين

- «العوضي»: مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات

- منتجات حديثة لـ«الإلكترونيات»: منظومة تأمين الحدود.. وجهاز «رصد إشعاعي»

- بلال الدوي يكتب: رسائل «وزير الدفاع» جعلتني مُطمئنا

الصفحة الرابعة

- جيورجي بوريسينكو: «القاهرة» تلعب دورا مركزيا في العالم العربي والشرق الأوسط.. وسنظل حليفين يعملان على تقوية الشراكة الاستراتيجية

- سفير روسيا بالقاهرة: مصر جاءت وبعدها التاريخ.. وهي بوابة إفريقيا 

- «القاهرة» أهم شريك تجاري لـ«موسكو» في أفريقيا.. و18 مليار دولار حجم تجارتنا مع القارة السمراء منها 6.1 مليار داخل مصر

- 50 شاحنة أمام معبر رفح تستعد لدخول «غزة».. و«التحالف» يواصل ملحمة الدعم

- جرائم الاحتلال تتواصل.. وقصف عنيف على مستشفيات القطاع.. واستشهاد 300 شخص في 23 مجزرة خلال 24 ساعة

الصفحة الخامسة

- 9 سنوات من الدعم والتمكين والإنجازات.. المشروعات الصغيرة.. قاطرة التنمية

- 48 مليار جنيه حجم التمويل.. وتوفير 3 ملايين فرصة عمل

-  الصعيد يستحوذ على 22.5 مليار جنيه من التمويلات.. و107 آلاف مشروع في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ8.8 مليار جنيه

- «مدبولي»: نعمل على تعزيز ريادة الأعمال.. والمشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة

- «رحمي»: الجهاز يسهم في خلق أسواق جديدة للمنتجات المصرية في البلدان العربية والأفريقية

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: المصريون.. صناعة الحاضر وصياغة المستقبل!

- سحر الجعارة تكتب: حط إيدك ورا ضهرك

- د. يوسف عامر يكتب: حق وواجب

- سارة حازم طه تكتب: مات أخيرا..

- منى شماخ تكتب: معا للتغيير.. حتى لا تأتي الرياح بما لا نشتهيه

- جمال حسيم يكتب: السيسي رئيسي «1»

الصفحة السابعة

- مجلس الزمالك يضع عدداً من الشروط للعفو عن «فتوح».. ويعلن: «زيزو ليس للبيع نهائيا»

- مواجهات دوري NILE.. بلدية المحلة يستضيف الطلائع والإسماعيلي يلتقي «البنك»

- صدمة في الأهلي.. «عبدالمنعم» يغيب عن الفريق.. ورسالة تحذير شديدة اللهجة من «كولر» للاعبي «الأحمر»

- .. وبدأ العد التنازلي انطلاق العمل داخل 10 مدن ألمانية لاستضافة «يورو 2024» وتحديات خاصة لاستقبال 2 مليون و780 ألف متفرج في 51 مباراة

الصفحة الثامنة

- أشرف عبدالغفور.. «ملح الفن»

- عاش باحترام الفن.. ورحل بدعوات الجماهير

- ابن الجيل الذهبي: زامل محمود ياسين.. وارتبط بنور الشريف بـ300 عمل استثنائي.. «عبدالغفور» يغرّد في ملكوت الفن

 

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بقلم أحمد العانوسي