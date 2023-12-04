اقرأ في عدد الوطن غدا.. «السيسي» يشهد افتتاح «إيديكس 2023» بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والعالمية

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المنتجات الدفاعية والعسكرية المصرية تُبهر العالم.. تاريخ من «الإرادة والتحدي» «السيسي» يشهد افتتاح «إيديكس 2023» بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والعالمية

- «الوطنية للانتخابات»: انتهاء فرز صناديق الخارج.. وإقبال على التصويت

- «الهيئة»: السفارات والقنصليات التزمت بمنع الدعاية في محيط المقار

- سفير روسيا: مصر جاءت وبعدها التاريخ

الصفحة الثانية

- الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية.. تاريخ من «الإرادة والتحدي»

- «السيسي» يفتتح «إيديكس 2023» بمشاركة واسعة للشركات

- الرئيس يتفقد أول راجمة صواريخ بمصر «رعد 200».. ويشهد تدشين الفرقاطة «الجبار» من طراز «ميكو A200» مصرية الصنع 100%

- وزير الدفاع: امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام

- الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدَّرات هذه الأمة.. والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدا عسكريا غير محسوب

- خبراء: «مصر الدولي للصناعات الدفاعية» لا يقل عن أكبر المعارض العسكرية في العالم

الصفحة الثالثة

- رئيس «العربية للتصنيع»: حدث عالمي.. وملتقى لكبرى الشركات العالمية

- اللواء مختار عبداللطيف: حريصون على التعاون لتوطين الصناعة.. ونعمل في إنتاج المدرعات والصواريخ والطائرات.. وتقديم الدعم الفني في العديد من الصناعات

- اتفاق «مصري - سعودي» على الشراكة في الصناعات العسكرية بين البلدين

- نواب وسياسيون: المعرض جسر عبور المنتجات العسكرية المصرية إلى العالم

- وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون لنقل التكنولوجيا الحديثة والتكامل بين الجانبين

- «العوضي»: مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات

- منتجات حديثة لـ«الإلكترونيات»: منظومة تأمين الحدود.. وجهاز «رصد إشعاعي»

- بلال الدوي يكتب: رسائل «وزير الدفاع» جعلتني مُطمئنا

الصفحة الرابعة

- جيورجي بوريسينكو: «القاهرة» تلعب دورا مركزيا في العالم العربي والشرق الأوسط.. وسنظل حليفين يعملان على تقوية الشراكة الاستراتيجية

- سفير روسيا بالقاهرة: مصر جاءت وبعدها التاريخ.. وهي بوابة إفريقيا

- «القاهرة» أهم شريك تجاري لـ«موسكو» في أفريقيا.. و18 مليار دولار حجم تجارتنا مع القارة السمراء منها 6.1 مليار داخل مصر

- 50 شاحنة أمام معبر رفح تستعد لدخول «غزة».. و«التحالف» يواصل ملحمة الدعم

- جرائم الاحتلال تتواصل.. وقصف عنيف على مستشفيات القطاع.. واستشهاد 300 شخص في 23 مجزرة خلال 24 ساعة

الصفحة الخامسة

- 9 سنوات من الدعم والتمكين والإنجازات.. المشروعات الصغيرة.. قاطرة التنمية

- 48 مليار جنيه حجم التمويل.. وتوفير 3 ملايين فرصة عمل

- الصعيد يستحوذ على 22.5 مليار جنيه من التمويلات.. و107 آلاف مشروع في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ8.8 مليار جنيه

- «مدبولي»: نعمل على تعزيز ريادة الأعمال.. والمشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة

- «رحمي»: الجهاز يسهم في خلق أسواق جديدة للمنتجات المصرية في البلدان العربية والأفريقية

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: المصريون.. صناعة الحاضر وصياغة المستقبل!

- سحر الجعارة تكتب: حط إيدك ورا ضهرك

- د. يوسف عامر يكتب: حق وواجب

- سارة حازم طه تكتب: مات أخيرا..

- منى شماخ تكتب: معا للتغيير.. حتى لا تأتي الرياح بما لا نشتهيه

- جمال حسيم يكتب: السيسي رئيسي «1»

الصفحة السابعة

- مجلس الزمالك يضع عدداً من الشروط للعفو عن «فتوح».. ويعلن: «زيزو ليس للبيع نهائيا»

- مواجهات دوري NILE.. بلدية المحلة يستضيف الطلائع والإسماعيلي يلتقي «البنك»

- صدمة في الأهلي.. «عبدالمنعم» يغيب عن الفريق.. ورسالة تحذير شديدة اللهجة من «كولر» للاعبي «الأحمر»

- .. وبدأ العد التنازلي انطلاق العمل داخل 10 مدن ألمانية لاستضافة «يورو 2024» وتحديات خاصة لاستقبال 2 مليون و780 ألف متفرج في 51 مباراة

الصفحة الثامنة

- أشرف عبدالغفور.. «ملح الفن»

- عاش باحترام الفن.. ورحل بدعوات الجماهير

- ابن الجيل الذهبي: زامل محمود ياسين.. وارتبط بنور الشريف بـ300 عمل استثنائي.. «عبدالغفور» يغرّد في ملكوت الفن