اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مهرجان القلعة.. التاريخ يحتضن الفن

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- رئيس دائرة الإرهاب السابق لـ«د. محمد الباز» عبر فضائية «إكسترا نيوز»: بيان 3 يوليو بداية عودة هيبة الدولة

- المستشار ناجي شحاتة: الإخوان خططوا لقتلي بـ«آر بي جي».. وضابط الحراسات غيَّر خط سيرنا في اللحظة الأخيرة

- المستشار عبدالمجيد محمود كان رجلا جريئا للغاية.. وعزله كان تصفية حسابات ويدل على الجهل.. وخبر استشهاد هشام بركات كان صدمة لكل من عرفه وتعامل معه

- الإخوان اقتحموا محكمة جنوب القاهرة وخرجت في حماية الأمن.. ومسئول بالجماعة قال: «هنفَّور القضاة».. ورفضت حضور وفد أمريكي جلسات «حريق المجمع العلمي»

- اصطدمت مع الجماعة الإرهابية في قضية اتهام ضباط الداخلية بقسمي «إمبابة وكرداسة» بقتل المتظاهرين.. وتلقيت تهديدا بتفجير سيارتي في نفق الهرم

- ليلة موسيقية مبهرة في افتتاح الدورة 31

- مهرجان القلعة.. التاريخ يحتضن الفن

- رئيس دار الأوبرا: البرنامج يجمع أشكالا فنية متعددة على مدار 14 ليلة

- مدحت صالح: أنتظر المهرجان سنويا.. ووزيرة الثقافة: «المتحدة» توفر كل السبل لخروجه بما يليق بريادة مصر

- مطرب الراب العالمي «Russ» يحيي حفلا غنائيا ضخما على مسرح «أرينا العلمين»: فخور بوجودي في مصر

- مؤسسات خيرية ومبادرات فردية لإسعاد «محاربي السرطان»

- الضحكة تهوِّن «أي جراح»

- «نورا»: نجحت في إبعاد تأثير المرض على طفلي.. و«هند»: تحمُّل المسئولية علَّمني الصبر.. و«راوية»: كنت بسافر كل أسبوع لعلاج ابني

- مدير «الحبيب المصطفى»: نستقبل 36 طفلاً رفقة ذويهم شهرياً و«ديليفري الخير» خدمة توصيل مجانية للمرضى.. وحفلات لإسعاد الصغار

- مصر تستضيف تدريب «النجم الساطع» بمشاركة 34 دولة خلال أيام

- «الوطن» داخل مركز ترميم الآثار في المتحف الكبير

- الحياة تعود إلى تراث الفراعنة

- مدير المركز: رمَّمنا 57 ألف قطعة أثرية ونعمل للحفاظ على تراث الشرق الأوسط

- مقبرة الملك توت عنخ آمون ستُعرض مجتمعة لأول مرة منذ اكتشافها

الصفحة الثانية

- الضحكة تهوِّن «أي جراح»

-بيوت الخير.. جمعيات دعم «محاربي السرطان» تحتضن حكايات الأمل والألم

- «إطعام المرضى».. صدقة جارية على روح والدة «عزت»: كانت بتحب الخير

- متطوعون لخدمة المرضى: «بنخفف عليهم الأوجاع.. والدعم النفسي جزء من العلاج»

- «ديليفري تحت الطلب».. خدمة توصيل مجانية للمرضى وأسرهم طوال 24 ساعة

الصفحة الثالثة

- رقصة التنورة.. حفلات فنية لإسعاد الصغار.. بطلها «طفل اتعالج»

- منشد يجوب المستشفيات.. البهجة كلها في سيرة «سيدنا النبي»

- فريق «بلياتشو».. الألوان ترسم البسمة وتنشر الفرحة على وجوه المرضى

- محاربات وأبناؤهن على خط المواجهة

- «نورا»: نجحت في إبعاد تأثير المرض على تعليم «أحمد»

- «هند»: محنة ابني عشتها مع أمي وتحمل المسؤولية علمني الصبر

- «راوية»: تدعم مقاومي المرض: «كنت بسافر كل أسبوع لعلاج ابني»

الصفحة الرابعة

- رئيس دائرة الإرهاب السابق في حواره لبرنامج «الشاهد» عبر «إكسترا نيوز»: بيان 3 يوليو بداية عودة هيبة الدولة

- المستشار ناجي شحاتة لـ «د. محمد الباز»: الإخوان خططوا لقتلي بـ«آر بي جي».. وضابط الحراسات غيّر خط سيرنا في اللحظة الأخيرة

-زيادة أعمال العنف سبب توتر جلسات محاكمات الإخوان.. والمستشار عبدالمجيد محمود كان رجلاً جريئاً للغاية.. وعزله كان تصفية حسابات ويدل على الجهل

-الإخوان اقتحموا محكمة جنوب القاهرة وخرجت في حماية الأمن.. ومسئول بالجماعة قال «هنفوّر القضاة».. وفوجئت بوجود اسمي في قائمة الاغتيالات أثناء انعقاد «عمومية القضاة».. وتلقيت تهديدا بتفجير سيارتي في نفق الهرم

-خبر استشهاد المستشار هشام بركات كان صدمة لكل من عرفه وتعامل معه.. وكانت تربطني به علاقة شخصية.. وسلمني «قضية الماريوت» ولم يتطرق للتفاصيل

-استعملت الحزم في إدارة جلسات محاكمات الإخوان.. وكان الدفاع يطلب أشخاصا للشهادة لإطالة التقاضي.. وكنت أبتعد عن الشئون الدينية حتى لا أدخل في جدل مع هذه الجماعة.. ورفضت حضور وفد أمريكي جلسات «حريق المجمع العلمي»

- السياسة لا تتدخل في القضاء وهذه شهادة أمام الله.. والقاضي الذي يقبل بذلك لا يجوز أن يكون قاضيا.. وهذا كان ترويجا من الجماعة الإرهابية.. وتعاملت مع الله في قضية «مسجد الاستقامة» بالقصاص العادل من المتهمين

الصفحة الخامسة

- نتائج أعمال قوية في 2022 تتوج القطاع المصرفي بإنجاز جديد

- «الأهلي المصري» يواصل التألق بصافي أرباح 35 مليار جنيه.. وعدد العملاء وصل إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022.. وبنك مصر يسجل 37.5% نموا في مركزه المالي

-حوار بين مجتمع الأعمال والبنك الآسيوي 7 سبتمبر

-4 مشروعات تجارية وإدارية جديدة غرب القاهرة

-مقال رأي لـ جرمين عامر بعنوان: «كاريزما المؤثرين.. الطلقة السحرية لروح الجماهير»

الصفحة السادسة

-«الوطن» داخل أكبر مركز لترميم الآثار في العالم.. يضم 19 معملاً متخصصاً

-الحياة تعود إلى تراث الفراعنة من المتحف الكبير

- مدير المركز: رمّمنا 57 ألف قطعة أثرية حتى الآن.. والقطع المختارة للعرض جاهزة.. وهدفنا الحفاظ على التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط

- مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة ستُعرض مجتمعة لأول مرة منذ اكتشافها قبل 101 عام

- إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر السلامة المهنية في منشآت جنوب سيناء

- وزير العمل: نهدف لخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة ونظام تفتيش إلكتروني لإحكام الرقابة

-«الإسكان»: نستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل

- تحرير 10 محاضر للوحدات المخالفة.. وحملات لمحاصرة «الباعة الجائلين»

-مباحثات لتعزيز آليات التعاون الزراعي المشترك بين مصر وأوزبكستان

- استنباط أصناف من القطن وبنجر السكر تتحمل الملوحة والجفاف

الصفحة السابعة

-الموعد النهائي.. «كولر» يرتب أوراقه لحسم تشكيل الأهلي.. ويفاضل بين 3 أجانب بعد فشل مفاوضات «سوزا وموليكا».. وجراحة عاجلة لـ«ياسر إبراهيم»

-جدولة الديون.. الزمالك يسعى لإنهاء أزمة إيقاف القيد.. و«فتوح» يرحب بالتجديد

-الصفقة التاسعة.. المصري يعلن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف.. و4 وديات للفريق

-الضجة المثارة.. اتحاد جدة يفاوض «قدوس» بعد تمسك ليفربول بـ«صلاح».. و3 لقاءات في الدوري الإنجليزى اليوم

الصفحة الثامنة

-التاريخ يحتضن الفن تحت سماء مصر

- ليلة موسيقية مبهرة في افتتاح الدورة 31 لـ«مهرجان القلعة»

-وزيرة الثقافة: «المهرجان» من أهم الأحداث الفنية.. و«المتحدة» توفر كل السبل لخروجه بما يليق بالريادة الفنية

-مطرب الراب العالمي Russ من مهرجان «العلمين»: فخور بوجودي في مصر