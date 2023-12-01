محافظ كفر الشيخ: تطهير صفايات الأمطار ورفع 950 طن قمامة ومخلفات

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن 13، ضرورة رفع مستوى النظافة في شتي ربوع المحافظة، كما وجه رؤساء مجالس القرى بالمحافظة، بضرورة تطهير صفايات الأمطار وقص الأشجار، وذلك تحسبا لتقلبات المناخ والطقس خلال الأيام المقبلة، والذي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على السواحل الشمالية بالبرلس، والتي تقع على مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد سقوط أمطار غزيرة.

حملات مكثفة بالمدن الساحلية في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الجمعة، أن حملات تطهير صفايات الأمطار مستمرة، وشملت عدد من المدن الساحلية في محافظة كفر الشيخ، بالبرلس وبلطيم وسيدي سالم ومطوبس، والتي تتعرض لتقلبات مناخية على مدار الساعة طوال فصل الشتاء، وكذلك شملت الحملات باقي المدن والمراكز في كفر الشيخ.

رفع 950 طن مخلفات وأتربة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الـ13 مدينة ومركز شملت حملات موسعة للنظافة منذ صباح اليوم الجمعة، علاوة على تقليم الأشجار بشوارع المدن، ورفع جميع الأتربة والمخلفات من على الطرقات الرئيسية والفرعية ، حيث بلغت نحو 950 طن مخلفات، مشيرا أن هذا الأمر يعود بالنفع بالمقام الأول لصالح المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم ، وكذلك لتصبح المدن والمراكز والقرى جميلة ونظيفة.