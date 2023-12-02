محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف عدة شوارع في بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارعي الشوادفي والشهداء بمدينة بلطيم بطول 500 متر، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن علي مدار اليوم، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة، وتطبيق والمواصفات الفنية المطلوبة.

تطبيق المعايير المطلوبة في تنفيذ الرصف

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة متابعة اللجان الفنية أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، مع ضرورة مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية على مدار مدة الرصف، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب «M.C.O»، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

كما أكد حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بالقرى والمدن والمراكز.