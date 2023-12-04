«زراعة كفر الشيخ»: 2450 مزارعا يخضعون لمنهج المدارس الحقلية في ديسمبر

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن أن منهج المدارس الحقلية الإرشادية بالمحافظة، خلال شهر ديسمبر الجاري، هو شرح مفصل عن طرق الرعاية الفائقة لمحصول الفول البلدي، والقمح، والبنجر، والكتان.

28 مدرسة حقلية للإرشاد الزراعي في كفر الشيخ

وأوضح «ناجح»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن المدارس الحقلية وعددها 28، عبارة عن مدارس حقلية تعقد على رأس الحقل، لشرح طرق حماية المحاصيل من وقت زراعتها حتى الحصاد؛ إذ يتلقى المزارعين المشاركين بها دراسة إرشادية على مدار 6 أشهر، ويحاضر بها عدد كبير من المهندسين والخبراء الزراعيين، عن طرق رعاية المحاصيل، سواء الخضروات منها، أو الحقلية مثل الفول، والقمح، والبنجر، والكتان.

2450 مزارعا بالمدارس الحقلية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن عدد الدراسين بالمدارس الحقلية في محافظة كفر الشيخ، بلغ 2450 دارسا ودارسة على نطاق جميع الإدارات الزراعية في المحافظة، ويجري تقيم الأداء والاستفادة للدارسين بها كل أسبوع على حدة، بما يضمن متابعة تنفيذ برامج الشرح عن المحاصيل الزراعية الموصى بها، ضمن المدارس الحقلية.