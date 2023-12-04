«مياه سوهاج» تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن بدء أعمال المقابلات الشخصية للحاصلين على المؤهلات العليا المتقدمين لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب.

مسابقات التوظيف بمياه سوهاج

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان، إلى أنه يجري عمل المقابلات للوظائف حتى تاريخ 6 ديسمبر الجاري، موضحة أنها أعلنت في وقت سابق عن أسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية، وتوقيت اختبار المتقدمين، ومقر إجراء المقابلات.

مكان إجراء المقابلات الشخصية

وأوضحت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية بـ«مياه سوهاج»، أن المقابلات الشخصية تجرى بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية، بداية من الثامنة صباحا وحتى انتهاء أعمال اللجان.