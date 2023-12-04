وكيل «صحة مطروح» يحيل بعض أفراد الفريق الطبي بقرية الجفيرة للتحقيق

زار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم دمرداش، مدير عام الطب الوقائي، بشكل مفاجئ، وحدة الجفيرة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية لمتابعة وحل شكوى المواطنين ميدانيا، حرصا على تقديم الرعاية والخدمات الطبية لمواطني محافظة مطروح، وذلك فور تلقيه شكوى أحد المواطنين بعدم تواجد بعض أفراد الفريق الطبي بالوحدة.

تحويل بعض أفراد الفريق الطبي للتحقيق

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى استدعاء نائب مدير إدارة الضبعة الصحية، وفريق الإشراف بالإدارة إلى الوحدة الصحية بالجفيرة، ومتابعة أعمال التطعيمات والتأكد من انتظام العمل وتوافر كافة الطعوم وحفظها بطريقة صحيحة، وتلاحظ أثناء المرور تغيب بعض أفراد الفريق الطبي دون سند قانوني، وجرى إحالتهم للتحقيق بديوان عام مديرية الصحة، كما تلاحظ سوء مستوى نظافة الوحدة، ووجه إدارة الضبعة بتوفير عامل للقيام بأعمال النظافة بالوحدة والمتابعة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

تقديم خدمة طبية تليق بالأهالي

وعقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، جلسة نقاشية مع الدكتور إبراهيم الدمرداش، وفريق الإشراف بالإدارة لبحث الأسباب وسبل حلها، وكذلك الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء وزائري مطروح، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير أوجه الرعاية الطبية لهم.

توجيهات بالتواجد على رأس العمل

ووجه وكيل وزارة الصحة للإدارات المعنية بالمديرية بالمتابعة والتواجد الفعلي الفعال للفريق الطبي وجميع العاملين على رأس العمل بجميع وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة بداية من الوحدة الصحية بالجفيرة وتوفير كل الاحتياجات الضرورية للوحدة خلال الأسبوع الجاري، وستتم المتابعة الشخصية بنهاية الأسبوع، واستمرار التواصل بصورة سريعة مع المواطنين وتلقي الشكاوي والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم من خلال المنافذ التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح.