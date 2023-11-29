وكيل صحة مطروح يناقش استعدادات التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات مديرية الصحة بمطروح، وهيئة التأمين الصحي، ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية، الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات لاستقبال انتخابات الرئاسة، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام، 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، التي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى 1 و 2 و3 من نفس الشهر.

مناقشة استعدادات الصحة

وناقش وكيل وزارة الصحة بمطروح الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وجرى تشكيل لجنة من قيادات المديرية لمتابعة التأمين الطبي بشأن الانتخابات الرئاسية لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات، وثمن التعاون المشترك والمثمر بين مديرية الصحة والتأمين الصحي ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والعاملين بالخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء بمطروح ومديحة زيتون نقيب التمريض، والدكتور صبري شعبان عضو لجنة نقابة الأطباء والدكتورة رباب مرشدي مدير التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة أسماء عبد القادر مدير المكتب الفني وهيام منشاوي نائبا عن نقيب العلوم الصحية، ومنصور أبو بكر القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح.

تأمين طبي في انتخابات الرئاسة بمطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك استعدادات شاملة للتأمين الطبي بشأن انتخابات الرئاسة، في جميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وجرى التنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة للعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة التي عهدها العالم عن الشعب المصري.

جدير بالذكر أن هناك 342 ألف ناخب من مواطني مطروح مقيدين بالجداول الانتخابية، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين جميع المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.