«صحة مطروح»: نجاح أول 5 عمليات جراحة مناظير لمرضى النساء والتوليد (صور)

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطرح، انطلاق فعاليات التدريب العملي للأطباء على جراحة المناظير، اليوم وإجراء أول 5 عمليات في مطروح على حالات مرضية من النساء والتوليد.

يأتي ذلك خلال فعاليات ورشة عمل المناظير الجراحية، التي تعقد في يومها الثاني، في مستشفى التوليد والصحة الإنجابية التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بمطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

اهتمام بالتعليم الطبي في المحافظات الحدودية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن التدريب يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية نحو الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر وخاصة في المحافظات الحدودية، لرفع المستوى الكبير بها وتقديم مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

فريق جامعي واستشاري يتولى تدريب الأطباء

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أن هناك فريقاً جامعياً واستشارياً يتولى تدريب الأطباء في الورشة يضم الدكتور حسام عبد المجيد رئيس قسم النساء والولادة بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور محمد مجدي استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة، والدكتور أحمد عادل استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة بتدريب عدد كبير من أطباء النساء والتوليد بمختلف مستشفيات المحافظة على أجهزة محاكاة.

5 عمليات جراحية بالمناظير

وأوضح أنه جرى تنفيذ 5 عمليات جراحية بالمناظير وبيانها عملية استئصال الرحم بالمنظار، وإزالة كيس على المبيض بالمنظار، وبطانة رحم مهاجرة، ومنظار تشخيصي لحالة عقم أولى، ومنظار رحمى لإصلاح جرح قيصرية، وجميعها أجريت بنجاح وخروج الخمس حالات من مستشفى النساء والتوليد لتحسن الحالة الصحية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالشكر الدكتور حسام عبد المجيد رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور محمد مجدى، والدكتور أحمد عادل استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة مثمناً ما بذلوه من جهد لتدريب الفريق الطبي، داعياً فريق التدريب على تكرار مثل هذه اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات من الأساتذة والاستشاريين للأطباء.