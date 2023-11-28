«صحة مطروح»: تسيير قافلة طبية مجانية لمنطقة النجيلة البحرية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحية بمطروح، انطلاق إقامة قافلة طبية كبيرة في الوحدة الصحية في قرية النجيلة البحرية بمركز ومدينة النجيلة، 70 كيلو غرب مرسى مطروح، يومي الأربعاء والخميس الموافق 29، ونوفمبر 30.

التخصصات الطبية في القافلة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قافلة النجيلة تقدم خدمات الكشف في عدة تخصصات «الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان»، إضافة إلى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحي، وصيدلية.

الكشوفات والعلاج بالمجان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن جميع التخصصات في القافلة الطبية تقدم الكشوفات الطبية والعلاج والأدوية اللازمة حسب كل حاجه مجاناً، لجميع المواطنين الذين يتوافدون علي القافلة للاستفادة منها.

خدمات طبية في القرى والمناطق النائية

وأشار وكيل صحة مطروح إلي أن القوافل الطبية يتم الدفع بها في بعض المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، طبقاً لخطة وزارة الصحة، وتنفيذها المديرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة والأدوية، إضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي إلى بعض المستشفيات وإجراء العمليات بالمجان على نفقة وزارة الصحة.