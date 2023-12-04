رئيس الشؤون الدينية يطلق مبادرات دينية عالمية لترسيخ الوسطية بالحرمين

حققت مخرجات المبادرات الدينية الإثرائية التي أطلقها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بوكالة الرئاسة بالمدينة مؤخرًا؛ أثرًا دينيًا ملموسًا، وتفاعلًا مثمرًا من زائري المسجد النبوي.

إطلاق مبادرات في الحرمين

ولتعضيد التكامل والتناغم بين مخرجات وكالة المسجد النبوي ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام؛ يطلق رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمكتبه بالمسجد الحرام، يوم الأربعاء المقبل، عددًا من المبادرات الدينية؛ والتي تهدف إلى تأصيل العقيدة الإسلامية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في الأمة، وتعظيم بيت الله الحرام، وإثراء تجربة القاصدين الدينية، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.

وسيدشن رئيس الشؤون الدينية مبادرات نوعية؛ تصب جميعها في تحقيق الهداية للإنسانية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ومن تلك المبادرات: مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»، ومبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»، ومبادرة «تأصيل قيم الوسطية والاعتدال».

ووفق بيان رئاسة الشؤون الدينية، فإن المبادرات تعمل على تحقيق الهداية للإنسانية؛ تحقق الإثراء لتجربة الزائرين؛ دينيًا وعلميًا وفكريًا وسلوكيًا، وتهيء البيئة الإيمانية المفعمة بالروحانية في المسجد الحرام، وترسخ رسالة الحرمين الشريفين الدينية والقيمية المأمولة منها في الإنسانية عالميًا.