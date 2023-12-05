7 مخاطر صحية لـ«رجيم الفاكهة».. ماذا يحدث لجسمك بعد 72 ساعة من تناولها؟

يلجأ كثيرون إلى عمل دايت أو رجيم بطرق مختلفة من بينها رجيم الفاكهة، وهو عبارة عن صيام الشخص لمدة 72 ساعة يتناول خلالها الفواكه المختلفة فقط، ويعتقد البعض أن هذا النظام الغذائي يمكن أجسادهم من التخلص من السموم، وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إلا أن هذا النظام له مخاطر كثيرة، وهو ما أكدته الدكتورة دعاء محمد، أخضائي التغذية العلاجية.

مخاطر رجيم الفاكهة

وكشفت أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، عن وجود 7 مخاطر صحية لرجيم الفاكهة، يمكن أن تحدث لجسمك عند اتباع نظاما غذائيا يحتوي على الفاكهة فقط وهي كالتالي:

- زيادة الوزن

السكريات الطبيعية الموجودة في بعض أنواع الفواكه التي تستخدم في رجيم الفكهة، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن حال الإفراط في تناولها، إذ أن هذا النظام الغذائي يتسبب في زيادة كمية الكربوهيدرات، مما يعيق محاولات فقدان الوزن.

- الانتفاخ

يسبب رجيم الفاكهة انتفاخ البطن، وبخاصة الفواكه الغنية بالفركتوز، حيث يصاب الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز بالانتفاخ.

- النقص الغذائي

يؤدي نظام رجيم الفاكهة إلى خلل في الجهاز المناعي ونقص العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين B12 والكالسيوم وفيتامين D واليود وأحماض أوميغا- 3 الدهنية، بما يمكن أن يؤدي فقر الدم في حالة انخفاض الكالسيوم.

- ضار لمرض السكري

اتباع نظام رجيم الفاكهة يضر بالمصابين بداء السكري بسبب احتواءها على كميات كبيرة من السكر الطبيعي، مما قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

- الرغبة في تناول السكريات

رجيم الفكهة لا يشعرك بالشبع ما يزيد رغبتك في تناول السكريات بسبب نقص البروتين والدهون المستدامين يمكن أن يؤدي إلى انهيار نسبة السكر في الدم.

- تسوس الأسنان

اتباع نظام رجيم الفاكهة يؤدي إلى تسوس الأسنان بسبب ارتفاع نسبة السكر في الفواكه، بالإضافة إلى حموضتها، مثل فاكهة البرتقال حيث يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

- نقص الفيتامينات

نظام رجيم الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى نقص الفيتامينات والبروتينات والدهون في الجسم وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في محاولة للحفاظ على الطاقة للوظائف الحيوية.

فوائد رجيم الفاكهة

رجيم الفاكهة له فوائد كثيرة أيضا، أبرزها أن الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، والتي يمكن أن تساهم في تحسين عملية الهضم، وزيادة مستويات الطاقة، وتعزيز جهاز المناعة، كما تساعد على ترطيب الجسم، لكن يجب التنوع في الخيارات الغذائية أمرًا ضروريًا للاستفادة من فوائد الفاكهة مع تجنب المخاطر .