7 خطوات لإنقاص الوزن بدون رجيم.. اتبع نظام الحصص الغذائية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن روشتة سحرية لإنقاص الوزن بدون حرمان، موضحة أنه يجب اتباع نظام غذائي صحي بدون الحرمان من الأطعمة ولكن التناول يتم بشكل معتدل، وتقديم وجبات على مدار اليوم تحتوي على الخضروات والفاكهة والبروتين.

7 خطوات لإنقاص الوزن بدون رجيم وحرمان

وجاءت الروشتة السحرية لهيئة الدواء على النحو التالي:

- تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.

- خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.

- اختر وجبات خفيفة صحية.​​

- خطط لوجبات صحية.

​​- توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​

- تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية

- استخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل​​

نظام غذائي بدون حرمان

ومن جانبه قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، اتباع نظام غذائي ليس بأمر صعب للوصول إلى الجسم المثالي وخسارة الوزن، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأنظمة الصحية والاعتماد على الخضروات والفواكه والبروتين بسعرات حرارية متوازنة وبدون زيادة أو اسراف يساهم في خسارة الوزن بدون حرمان من تناول أي من المأكولات.

وأكد استشاري السمنة والتغذية، أن هناك بالطبع أغذية ممنوعة كالحلويات ويمكن تناولها ولكن بكميات محدودة للغاية، والمشروبات الغازية والوجبات الجاهزة خارج المنزل أو تناوله ولكن تحسب ضمن السعرات الحرارية المخصصة لكل فرد في اليوم، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام خاصة إذا كانت كل يوم نصف ساعة كالمشي أو الجري.