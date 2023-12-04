«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة حتى الخميس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد وجود طقس مائل للحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وجو مائل للبرودة ليلًا، لافتة إلى استمرار الأجواء الصيفية حتى الخميس المقبل.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة

أضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلامتين رضوى حسن وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، بسبب التأثر بكتلة هوائية قادمة من الصحراء، وسيجري انتهاء الأجواء الحارة في فصل الخريف، بداية من الخميس المقبل، حيث تنخفض بقيم تترواح بين 4 حتى 6 درجات مئوية.

فرص لسقوط الأمطار

وتابعت: توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مشيرة إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى حتى غد.