مصدر بـ«التنمية المحلية»: فتح باب التصالح على مخالفات البناء مطلع 2024

يتساءل العديد من المواطنين في هذه الأثناء، عن موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي ينظم إجراءات تقنين أوضاع الحالات المخالفة.

موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء

في هذا السياق، أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أنّ موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء داخل وخارج الحيز العمراني، يتوقف على إقرار اللائحة التنفيذية للقانون مع بداية عام 2024.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر فتح باب التقديم بشأن التصالح في مخالفات البناء، التي أقرها القانون لمدة 6 شهور، حتى يتمكن المواطن من استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للتصالح.

أشار المصدر إلى أنّ قانون التصالح الجديد يقضي على أزمة المخالفات والعشوائيات، ويفتح الباب للتصالح أمام معظم المخالفات التى حظرها القانون السابق، كما يحق للمواطنين التظلم من رفض التصالح أو أسعار قيمة التصالح، ويعد فرصة أخيرة لتقنين الوضع للحالات المخالفة.

وأوضح أنّ وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ويجري رصدها بواسطة المتغيرات المكانية، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء جديدة حتى يتم التعامل الفوري معها في المدن والأحياء والقرى.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية، تعمل على تدريب العاملين بالوحدات المحلية للمعاونة في تطبيق قانون التصالح الجديد، والإلمام باللائحة التنفيذية فور صدورها.