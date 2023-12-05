وفد «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بمستشفيات الرعاية الصحية في الأقصر

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وفداً من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش زيارتهم للمحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

استطلاع رأي المواطنين

وزار وفد المجلس مركز طب أسرة الأقصر، ووحدة طب أسرة منشية النوبة، ومستشفى ايزيس التخصصي للنساء والولادة، ومستشفي الأطفال التخصصي بالعديسات، استطلاع رأي المواطنين والعاملين خاصة فيما يخص تطبيق حقوق وواجبات المنتفعين والعاملين؛ كأحد الركائز الأساسية لسياسات الهيئة العامة في إطار تحقيق الحقوق والعدالة الاجتماعية.

المنظومة نافست القطاع الخاص والمستشفيات الدولية

كما تفقد الوفد التطور الهائل في المنظومة الصحية سواء على المستوى الرقمي للأنظمة والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والخدمات الفندقية بالأقصر، والتي نافست بحسب رأيهم القطاع الخاص والمستشفيات الدولية.