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نبيلة عبيد ومحمود سعد يصلان احتفالية تكريم مشوار مفيد فوزي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:00 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

انطلقت قبل قليل، احتفالية تكريم مشوار الإعلامي مفيد فوزي، بمناسبة مرور عام على وفاته، بحضور ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي.

تكريم مشوار مفيد فوزي 

وحرص الإعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، على حضور الاحتفالية، نظرا لعلاقة الصداقة الكبيرة، التي كانت تجمعهما بالراحل.

وتشهد الاحتفالية، الاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، ومن المقرر أن يعرض فيديو يوضح مسيرة الإعلامي مفيد فوزي المهنية.

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