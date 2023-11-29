ابنة مفيد فوزي تحيي الذكرى الأولى لوفاته الاثنين المقبل

تحيي الكاتبة حنان مفيد فوزي الذكرى الأولي، لوفاة والدها، يوم الاثنين المقبل، بالمركز الكاثوليكي، إذ توفي يوم 4 ديسمبر2022.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إحياء ذكرى وفاة مفيد فوزي، نظرا لعلاقته القوية بهم.

وفاة مفيد فوزي

وكان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، توفي عن عمر يناهز 89 عاما، بعد رحلة معاناة مع المرض، إذ أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة بعد تدهور صحته مؤخرًا، وخضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

عزاء مفيد فوزي

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور عزاء مفيد فوزي، كان أبرزهم، أحمد عز، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي أحمد شوبير، أكرم حسني ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ودنيا عبد العزيز، ويحيى الفخراني، والإعلامي جمال عنايت، والفنانة رانيا فريد شوقي.