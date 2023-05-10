حقيقة غضب عمرو دياب من مفيد فوزي قبل رحيله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من لقاء المحاور الراحل مفيد فوزي مع الفنان عمرو دياب، فيما يبدو على «الهضبة» علامات الغضب والاستياء من بعض الأسئلة، لاسيما عندما وصفه بأنه ليس مطربًا.

وبدوره، كشف جميل المغازي، مخرج ومنتج هذا البرنامج، لـ«الوطن»، حقيقة غضب وانفعال عمرو دياب من مفيد فوزي، مؤكدًا أنّ هذه الاعتقادات ليست حقيقية، «لكن بالفعل كانت هناك حالة من الشد والجذب خلال الحوار».

وقال جميل المغازي: «كنت أرغب في هذا الشكل الحواري، باعتباري المخرج والمنتج في آنٍ واحد، وهذا القالب التليفزيوني الذي كنت أطمح له دومًا، أنّ يكون المحاور رأسه برأس الضيف في ضوء الأدب والاحترام، وأن يملك الجرأة لطرح أي سؤال على الفنان دون أن يشوه صورته أمام الجمهور».

وحول كواليس حوار «الهضبة» مع مفيد فوزي، قال إنّ: «عمرو دياب صورته متهزتش.. الاستفزاز بتاعه كان حقيقي مش تمثيل، كان بيرد وعنده منطقه، ومؤدب جدًا أمام مفيد فوزي، فهو لديه شخصية قوية ويواجه».

وكشف جميل المغازي عن رأيه الشخصي في انتقاد مفيد فوزي لـ عمرو دياب، قال: «لست مع هذا الانتقاد، فإذا كان عمرو دياب لا يُطربه فعليه ألا يسمعه، فالأمر بسيط، لكن تقييم الصوت ليس من اختصاص مفيد فوزي، فعليه أن يترك الشأن للمتخصصين مثل حلمي بكر وأساتذة الموسيقى».