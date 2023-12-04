وكيل «صحة سوهاج» يحيل مشرفي تمريض الاستقبال بالمستشفى العام للتحقيق

تفقد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى سوهاج العام، يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى وأعمال التطوير الجارية.

جولة وكيل وزارة الصحة في مستشفى سوهاج

بدأت الجولة، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمة المقدمة للمواطنين به، موجهاً بتحويل مشرفي التمريض بالقسم للتحقيق، وكذلك إيقاف صرف الحافز المخصص لهم عن هذا الشهر، وذلك لعدم الالتزام ببعض معايير الجودة واحتياطات مكافحة العدوى، كما تفقد أيضا وحدة طب الجنين بقسم النساء والتوليد والذي يقدم خدمات فحص الجنين بالأشعة رباعية الأبعاد.

كما تفقد وحدة التصلب المتعدد بمستشفى سوهاج، التي تعد أول وحدة من نوعها بمحافظة بسوهاج، موضحا أن مرض Ms التصلب المتعدد يعتبر من الأمراض المناعية المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي وتحتاج لفحوصات متعددة، موضحا أن هذه الوحدة توفر علاجا مجانيا لجميع المرضى، وذلك للتخفيف من معاناتهم المادية والجسدية والنفسية.

انتظام سير العمل في أقسام المستشفى

كما تابع أيضاً وكيل وزارة الصحة سير العمل داخل عيادة أمراض الدم والتي تقدم خدماتها لمرضى الهيموفيليا وغيرها من أمراض الدم المختلفة، وكذلك أقسام الغسيل الكلوي وبنك الدم ومطبخ المستشفى، وتابع العمل بوحدة الأشعة المقطعية وعمل جهاز الأشعة المقطعية الجديد والذي يخدم آلاف المرضى المترددين على الوحدة.

كما عقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام الإكلينيكية والطاقم الإشرافي والقائمين على عملية التطوير بالمستشفى، وذلك لمناقشه آليات العمل والاحتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة، مؤكداً على دور مستشفى سوهاج العام الهام والمحوري لخدمة المرضى بالمحافظة.