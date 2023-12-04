«طلاب سوهاج» يحصدون 7 ميداليات في «بارالمبياد الجامعات» بالإسكندرية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنّ وفد الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، حصد 7 ميداليات خلال مشاركته في اللقاء الرياضي لذوي الهمم «بارالمبياد الجامعات المصرية»، الذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر تحت شعار «نحن الحياة»، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

نشر الوعي الرياضي بين «قادرون باختلاف»

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنّ تنظيم اللقاء الرياضي لذوي الهمم، جاء في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتلك الفئة ودمجها في المجتمع، واستثمار طاقاتها وأوقات فراغها، بالإضافة إلى نشر الوعي الرياضي بينها واكتشاف الأبطال الموهوبين في الألعاب الرياضية كافة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لتأهيل ذوي الهمم ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، الفائزين والطلاب الحاصلين على 7 ميداليات «2 ذهبية، 5 فضية، و3 برونزية»، معربًا عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة، لتفوقهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أنّ الملتقى شارك فيه 600 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية، ويهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع قدراتهم ونوعية الإعاقة.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إنّ الملتقى جاء تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، وتضمن مسابقات رياضية ومنها الكرة الطائرة، كرة الجرس، رفع الأثقال، تنس الطاولة، وألعاب القوى.

أسماء الفائزين في اللقاء الرياضي

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، كلا من الطالب حسين محمد السيد، والطالب أحمد محمد علي، بكلية الآداب في مسابقة حمل الأثقال، أما المركز الثاني والميدالية الفضية حصل عليه الطالبتان أميرة أحمد عامر، وهناء جمال ضاحي بكلية الآداب في مسابقة حمل الأثقال، مضيفًا أنّ المركز الثالث والميدالية البرونزية فاز به كلا من نورهان علاء عبد الحميد بكلية الآداب في مسابقة العدو 100 متر، ومحمد محمود السيد بكلية التكنولوجيا والتعليم في مسابقة تنس الطاولة، وإبراهيم السيد عبد المجيد بكلية الآداب في مسابقة حمل الأثقال.