أمانة العمل الجماهيري بحماة الوطن تطلق مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، مؤتمرها بعنوان «مشينا في طريق هنكمله» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر

وقالت الدكتورة مها الأنصاري، أمين التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، إن الحزب يقوم بدوره في التوعية السياسية وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر التي تغيرت للأفضل في عهده وتحققت إنجازات كانت مجرد أحلام للمصريين.

جاء ذلك بحضور كوادر الحزب وقياداته من مختلف الأمانات والشخصيات العامة، وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري واستعراض أبرز إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.