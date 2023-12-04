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انطلاق احتفالية «حماة الوطن» بالقاهرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:16 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
احتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

احتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة المواطنة بحزب «حماة الوطن»، برئاسة النائبة مارثا محروس، احتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في المركز الثقافي بمصر الجديدة.

انطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وعزف كورال للأناشيد المصرية القديمة، وفقرة غنائية للتراث المصري، وذلك بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات، 

وأكّد المؤتمر أهمية المشاركة السياسية الشعب المصري، وخاصة في الاستحقاق الدستوري المقبل، لاسيما وأنه حدث تاريخي ينتظره العالم.

المشاركة السياسية واجب وطني على الجميع

وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، أنّ المؤتمر يأتي ضمن جهود أمانة المواطنة؛ لحث المواطنين على المشاركة السياسية، لافتة إلى أن الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية تجاوزت مرحلة الإحصاء والرصد، لأنها في تزايد كل يوم عن سابقه.

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