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«دينية حماة الوطن» تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
05:57 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

نظمت أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن برئاسة الشيخ أحمد ترك، مؤتمرا بعنوان «مشينا في طريق هنكمله» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة وعدد من أمناء الحزب وأعضاء مختلف الأمانات، وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود الشحات أنور.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة شبابية ونسائية ومختلف رجال الدين الإسلامي والمسيحي، واستعرض المؤتمر فيلما تسجيليا يرصد إنجازات حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي في مختلف القطاعات والمشروعات.

كما تضمنت جلسات المؤتمر تعقيب وتوضيح من الخبراء والمتخصصين كل في مجاله على جهود الدول المصرية على المستوى المحلي والدولي.

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