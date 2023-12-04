رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. يبدأ غدا

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء حتى 31 ديسمبر الجاري، عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكد مدير المديرية ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات منها التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024 بواسطة الرابط «اضغط هنا»، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب الذي يمكنهم الحصول عليه عبر الموقع التالي «اضغط هنا» وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وأوضح أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات بواسطة الاستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم بأن تكون الصورة الشخصية التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

تضمنت إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية، وقيام المدارس بطباعة كشوف «12 د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني، ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.