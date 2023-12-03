رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.. اعرف الرسوم

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

وأشارت مديريات التعليم إلى أن التسجيل يكون عقب إنشاء حساب لكل طالب على منصة «أوفيس 365»، عبر البريد المؤسسي لكل طالب عبر الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأخطرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات أولياء الأمور طلاب الصف الثالث الإعدادي عبر صفحاتها الرسمية وإدارات المدارس المختلفة بنين وبنات بأهمية سداد رسوم استمارة الامتحانات، ليبدأ الطلاب تسجيل بياناتهم إلكترونيا باستمارة الشهادة الاعدادية 2024، والمقدرة بـ158 جنيها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيا من هنا، وكذلك الفئات المسموح لها بالتسجيل، وهم الطلاب النظاميين لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية اللغات.

تحرير استمارة الشهادة الإعدادية

وأفادت مديريات التربية والتعليم، بأنه يتم مطابقة بيانات الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية والإستمارة الورقية عند تحريرهما، وذلك بإشراف لجنة مكلفة من مدير المدرسة بكل مدرسة تابعة لإدارة تعليمية.