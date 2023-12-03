خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم خطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023 و تحريرها إلكترونيا وورقيا بالمدارس التابعة لها، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

خطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023 وإنشاء حساب أوفيس

تبدأ أولى خطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023

بإنشاء حساب لكل طالب على منصة «أوفيس 365»، وذلك باستخدام البريد المؤسسي لكل طالب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من هنا الذي يستخدم الرقم القومى للطالب للتسجيل إليه واستلام البيانات، حيث يتم التواصل بين وزارة التربية والتعليم وطلاب الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا بالبريد المؤسسي.

رابط وخطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023

ثم يستكمل طلاب الصف الثالث الإعدادي خطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023 إلكترونيا من هنا فى عدة خطوات كالتالي:.

-التأكد قبل التسجيل من بيانات الطالب الشخصية من حيث الاسم ومطابقته لشهادة الميلاد والرقم القومي والنوع والديانة، ورقم الهاتف للتواصل وحالة القيد سواء منازل أو انتظام.

-رفع صورة شخصية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة بالاستمارة الورقية.

- يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بإشراف لجنة مكلفة من قبل مدير المدرسة، للتأكد من البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة الميلاد، تلافيا لحدوث أخطاء.

- عند تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية ورقي يجب إحضار صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام كل صورة، و اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يقدم مع استمارة الشهادة الإعدادية المحررة ورقيا الأصل من شهادة الميلاد وصورة منها تكون معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية.

-يتم تقديم بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي أمر الطالب وتدبس جميعها بجانب الاستمارة وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات رسوم استمارة الامتحانات، بـ158 جنيها، يتم سدادها إلكترونيا عبر تطبيق فورى أو بطاقة المدفوعات الحكومية ليتثنى عقب سداد الرسوم تسجيل الاستمارة.