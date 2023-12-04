«التعليم»: بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2023-2024، بداية من غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطاب الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023) وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كل المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة (نظامي / منازل) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلي:

- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة (كود المعلم / الاسم / رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة).

تعليمات الوزارة

ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي:-

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024-2023) من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصه الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ( الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب ، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة .