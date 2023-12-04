«العربية للتصنيع» تكشف أبرز الأسلحة المعروضة في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

أكد اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قدمت في معرض إيديكس 2023، العديد من الصناعات العسكرية الحديثة، التي أُنْتِجَت داخل الهيئة، كما أن الهيئة تتعاون مع الجهات كلها.

الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعا وشركة

وقال اللواء مختار عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعاً وشركة، وجاهزين للتعاون مع الزملاء في القوات المسلحة، من أجل خروج منتجات جديدة.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة العربية للتصنيع صنعت سيارة لفض الشغب «قادر1»، وهي لأول مرة تم تصنيعها في مصر، موضحًا أن توطين الصناعات خاصة العسكرية ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.

وتابع: أُنْتِجَت أسلحة قنابل جوية حرة «حافظ 1، 2، 3»، وهي من صناعة الهيئة العربية، وهذه القنابل تستخدم في تدمير المباني الإسمنتية، بالإضافة إلى تصنيع قنابل تستخدم في تدمير الأنفاق.

وأوضح أن هذه الذخائر الجوية، استخدمت في ضرب أهداف الإرهابيين في سيناء، مشيرًا إلى أن جرى تصميم «عائلة حارس»، وهي عبارة عن أسلحة لمجابهة الطائرات المسيرة وهي صناعة مصرية.

ولفت إلى أنه جرى تصنيع جهاز لمجابهة الطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن مصر لديها نظام قيادة وسيطرة محلي الصنع يمكن أن يتفاعل مع كل أنظمة الدفاع الغربية والشرقية.

إنتاج أجزاء طائرات حربية

وأكمل: هناك تعاون مع الشركات الفرنسية «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الهيئة العربية أنتجت أجزاء طائرات حربية والتي عُرِضَت على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه أُنْشِئَت مدرسة فنية «المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات» مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان.