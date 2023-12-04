خبير استراتيجي: افتتاح معرض إيديكس 2023 يعكس قوة مصر

قال اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ افتتاح معرض «إيديكس 2023» اليوم الاثنين، يدل على أن مصر دولة قوية، ولديها القدرة على تنظيم مثل هذا الحدث، واستيعاب الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف «العمدة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنّ 411 شركة شاركت من إجمالي 46 دولة، خلاف 22 جناحًا داخل معرض الأسلحة، وحضور 100 شخصية مهمة، و35 ألف زائر، مما يعد إضافة كبيرة.

أهمية معرض «إيديكس 2023» للمقاتل المصري

وتابع أن المعرض وفرت مساحة كبيرة وأرضية واسعة للمقاتل المصري، يستطع من خلالها اختيار قطعة السلاح، التي تتناسب مع مهمته، لأنه الأجدر على الاختيار، وعلى علم بمميزات الأسلحة التي تناسبه.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن استخدام السلاح يجري بناء على عناصر بحثية، ولكن لا يُغَيَّر بسبب براءة الاختراع والبصمة.

واختتم بالإشارة إلى إرسال بعض القطع العسكرية إلى الخارج، لإجراء مناورات تدريبية، والمشاركة في تدريبات عابرة.