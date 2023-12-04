أحد علماء الأزهر: على الإنسان فعل الخير ولا ينتظر الجزاء من البشر (فيديو)

قال الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، إن قيام الليل فضيلة تعتبر أم الفضائل، ولهذا وجب على العبد أن يقيمها.

عمل الخير لا يأتي إلا بالخير ولكن المؤمن مبتلى

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أحيانا الإنسان يقول، أنا بعمل خير معرفش ليه يجي على شر، فهذا هو الابتلاء، فالطموح في فعل الخير يكون في الله تعالى وليس في الخلق»

واستكمل: «كل ما يفعله العبد من خير لا يبتغي به إلا الله سبحانه وتعالى وعليه ألا ينتظر خيرا من البشر، فربنا سبحانه وتعالى قال (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)، فهذا تكليف البشر في الدنيا، فلازم الإنسان يكون إيجابي يفعل الخير طول ما فيه نفس في الدنيا».