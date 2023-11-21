«أوقاف سوهاج» تطلق برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الثلاثاء، برنامج المنبر الثابت المنفذ بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، في 42 مسجدًا من مساجد سوهاج، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، لـ«الوطن» أنّ فاعليات البرنامج انطلقت اليوم عقب صلاة العشاء في المساجد المحددة، في الإطار الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بموضوع الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في ضبط السلوك الإنساني، وأدار النقاش أئمة من الجانبين.

قائمة مساجد المنبر الثابت بسوهاج

وكشف وكيل أوقاف سوهاج، أن البرنامج سيعقد كل يوم ثلاثاء، بالمساجد المستهدفة عقب صلاة العشاء، وأن قائمة مساجد اليوم من فاعليات البرنامج ضمت مساجد،