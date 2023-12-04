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طاهر أبو زيد: الرئيس السيسي أكثر المصريين حبا للوطن

كتب:

محمد أيمن سالم
09:39 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد

قال طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكثر المصريين حبا للوطن، لافتا إلى أن المصريين يحتشدون ليؤكدوا للعالم أن الجبهة الداخلية للوطن هي الكتلة المعبرة التي ستفاجئ العالم.

وأوضح أبو زيد خلال كلمته في مؤتمر أمانة التواصل والعمل الجماهيري بحزب «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري قادر على كل شيء كما حول نكسة 67 إلى انتصار 73، لافتا إلى أن مصر استعادت قوتها وأصبحت الأكثر تأثيرا في المنطقة.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي اختبار للجبهة الداخلية المصرية، لافتا إلى أن مصر مرت بظروف صعبة، ولكنها تجاوزت كل ذلك بفضل تماسك شعبها بقيادته السياسية الواعية.

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