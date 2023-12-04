الرئيس السيسي يفتتح «إيديكس 2023» بمشاركة واسعة للشركات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، افتتاح فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم فى دورته الحالية 22 جناحاً دولياً وعارضين من جميع أنحاء العالم، لتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أنّ المعرض يشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به من شهرة عالمية فى هذا المجال.

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى بعنوان «الإرادة والتحدى»، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن القوات البحرية ما كانت تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع فى القدرات وثراء فى التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربى المحلى والمشترك دور كبير فى تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.

وأوضح الفيلم أن شركة ترسانة الإسكندرية، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع للقوات البحرية، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد على باشا، حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية فى بناء السفن التجارية والحربية.

كما كانت «ترسانة الإسكندرية» سباقة فى التصنيع الحربى المشترك، ومن ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية «جوويند» بالاشتراك مع الجانب الفرنسى، مشيراً إلى أن مصر استعادت مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار للفرقاطات المصرية واقعاً يؤكد أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ مكانتها فى مجال التصنيع الحربى بجودة عالمية بأيدٍ وعقول مصرية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر «الفيديو كونفرانس»، تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار»، من طراز «ميكو A200»، التى تمّ تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأيادٍٍ مصرية بنسبة 100%، ويصل طول الفرقاطة إلى 121 متراً، وعرضها 16.34 متر، وقدرتها على الإبحار تقدر بـ7200 ميل بحرى، وتصل سرعتها القصوى إلى 27.5 عقدة.

ولديها منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كل المهام القتالية وقت السلم والحرب، ومكافحة كل التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح. وتسلّم الرئيس، من قائد القوات البحرية، الفريق أشرف إبراهيم عطوة، درع الفرقاطة المصرية الجديدة «الجبار»، طراز ميكو A200، المصنوعة بأيادٍ مصرية بنسبة 100%، وذلك على هامش افتتاح «إيديكس 2023».

وتفقد الرئيس أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المركبات فى جناح مجمع الصناعات الهندسية، اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق، الذى بيّن أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تم مراعاة التنوع فى المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

وأشار اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق، مدير المركبات بجناح مجمع الصناعات الهندسية، إلى أن جميع المركبات مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبتة عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، علاوة على أجهزة رؤية ليلية، لافتاً إلى إنتاج هذه المركبات بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أنه تم تصميم المركبة «تمساح 3»، بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسيه «هامر 4×4»، علاوة على تصميم المركبة «تمساح 4»، بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه «مرسيدس 4×4»، فيما تم تصنيع المركبة «شيربا»، وهى مصرية الصنع، وتم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسيه «رينو 4×4»، وتطرق إلى أن أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة «تمساح 6»، التى تم تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية.

وشملت جولة الرئيس تفقد 59 منتجاً، بينها 6 منتجات فى الساحة الخارجية و53 منتجاً داخلياً، من بينها منظومة كهروبصرية تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية بمدى كاشف 5 كيلومترات، ثم منظومة الطائرات الهدفية «عرابى»، التى تستخدم فى قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المدى القصير والمتوسط، ثم مراكز قيادة كتائب الرادار والصواريخ المسئولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى.

وتفقد الرئيس بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، وكذلك قاذف القنابل الأحادى والسداسى والمتعدد، وكذلك الرشاش المتعدد 76251، والوقود الصاروخى والعبوات الدافعة لبعض الأعيرة. وكان من أهم المنتجات المصرية بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب فى مصر، وهو الصلب المدرع، يتم إنتاجه بسُمك من 4 مل حتى 15 مل بمستويات حماية من 762 فى 39 حتى 762 فى 54، كما أن أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب فى مصر هى النسخة الثانية من «سيناء 200»، التى تم تعديل بعض مواصفاتها طبقاً لمطالب سلاح المشاة فى القوات المسلحة.

وشهدت الفعاليات الإعلان عن أول راجمة صواريخ فى مصر، وهى «رعد 200»، وتم تصميمها وتصنيعها بأيادٍ مصرية خالصة فى الإنتاج الحربى، ومزودة بمحرك 385 حصاناً، وتحمل قاذف صواريخ 122 مل، كما يتم التحكم داخلياً من الكابينة كهربائياً، ونظام الرماية فيها أحادى أو بنظام الرشقات، كما أن الكابينة مكيفة، وتم تجربة المسير عليها بنجاح، كما تم تجربة الرماية.

ورحب الرئيس السيسى، خلال جولته، بوفود الدول العربية المشاركة فى المعرض، وبينها وفد الإمارات، قائلاً: «أنا بارحب بيكم، وأهلاً بيكم، ودايماً سعداء بوجودكم».

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إنَّ مصر والإمارات شقيقتان، وتوجد بينهما علاقة متينة، والشيخ محمد بن زايد يحب مصر كثيراً، وشعب الإمارات كله يحب مصر، لافتة إلى أن مشاركة الإمارات فى «إيديكس 2023» تؤكد الأخوَّة والعلاقات المتينة بين البلدين.

وخلال تفقد الرئيس جناح المملكة العربية السعودية، قال أحمد العقل، ممثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إن وجود وفد المملكة فى «إيديكس 2023»، مهم جداً لتعزيز التعاون الدفاعى والتصنيع الحربى مع مصر، حيث تشارك بلاده بـ5 شركات ممثلة عن قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.