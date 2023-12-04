حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار في المحلات بالمنصورة

أكد محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، متابعة أعمال لجنة التفتيش الخماسية لحملتها على المحال التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

وأشار «الدمرداش»، في بيان له، إلى أن الحملات في محافظة الدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وقال إن الحملات جاءت بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، واستهدفت المنشآت التجارية بمنطقة شارع مستشفى الصدر والنخلة والإمام محمد عبده.

وأضاف أن الحملة تمكنت من إعدام أطعمة فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم توافر شهادات صحية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة الأسعار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.