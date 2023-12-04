تحرير 179 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بأسوان

نجحت حملات مكثفة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، في كشف وضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، بلغ حجمها 5 أطنان، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 179 محضرا

من جهته أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن فرق المراقبة قامت بزيارة 373 منشأة غذائية مختلفة، وأخذت 139 عينة غذائية لفحص صلاحيتها للاستهلاك البشري والتحقق من مطابقتها للمواصفات، وتحرير حوالي 179 محضر جنحة صحية متنوعة بناءً على نتائج التفتيش.

غلق 44 منشأة تعمل بدون تراخيص

وأضاف أنه اتخذ إجراءات الغلق الإداري لـ 44 منشأة تعمل بدون ترخيص، وإعدام حوالي 973 كيلوجراما من مختلف أنواع الأغذية، بالإضافة إلى 243 لترًا من الزيوت والعصائر التي تم تحديدها بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري نظرًا لتغير خواصها الطبيعية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.