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«مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بترشيد المياه

كتب:

سلامة عامر
07:38 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
العاملين بشركة المياه خلال توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

العاملين بشركة المياه خلال توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم الأحد، عن تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، حملات توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتسجيل الشكاوي والاستفسارات والمقترحات بقرى مركز ومدينة أولاد صقر، ومركز ومدينة صان الحجر.

وأوضحت الشركة أن الحملات تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات.

وأشارت الشركة إلى أن الحملات تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية، كما تم تنفيذ أنشطة توعوية تفاعلية في مدرسة الرسالة الخاصة بمركز ومدينة بلبيس.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على أهمية عمل حملات التوعية لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، وذلك لتحقيق أمن مائي مستدام والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.